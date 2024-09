Le SYNPHOT salue l’arrivée du Pr Tchin Darre

Un vent de soulagement souffle sur le Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo (SYNPHOT) avec l'arrivée d'une nouvelle figure à la tête du ministère de la Santé.

Le Professeur Tchin Darre succède à Moustafa Mijiyawa, une nomination accueillie avec enthousiasme par le syndicat, qui avait critiqué ces dernières années la gestion de l'ancien ministre.

David Dosseh, président d'honneur et ancien secrétaire général du SYNPHOT, s'est réjoui de cette nomination, y voyant une opportunité de redynamiser le secteur de la santé.

« C’est un doyen qui est arrivé et nous sommes fiers de lui. Nous lui avons écrit pour le rassurer qu’il peut compter sur notre soutien», a-t-il déclaré.

Le Professeur Tchin Darre, 45 ans, est un expert reconnu en anatomie et cytologie pathologiques, et a également occupé le poste de Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université de Lomé.

Son parcours académique et professionnel impressionnant suscite l’espoir de voir enfin des changements positifs dans un secteur en grande difficulté.

Les agents de santé expriment leur souhait que le nouveau ministre puisse disposer de suffisamment de marges de manœuvre pour mener à bien sa mission. Ils attendent de lui qu’il fasse preuve de la même technicité et du professionnalisme qui ont marqué sa carrière jusqu'à présent.

« Nous l’avons toujours connu en tant que technocrate et non comme un politicien, et donc nous pensons qu’il continuera dans la même dynamique », a souligné M. Dosseh. « Nous comptons sur lui pour redorer le blason de notre système de santé rudement éprouvé par la pandémie. »

La nomination du Pr Tchin Darre intervient à un moment crucial pour le secteur de la santé qui a été durement affecté par la pandémie de COVID-19 et souffre de nombreux défis structurels.

Les attentes sont donc élevées.

Le soutien affiché par le SYNPHOT est un signe positif pour le début de son mandat.