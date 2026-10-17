Le SYNPHOT veut des résultats concrets du dialogue social

Le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) a saisi le ministre de la Santé pour exiger l'application des accords issus des travaux du groupe de travail sur le secteur public de la santé, conclus pour la période 2018-2019.

Le syndicat avance cinq revendications :

la revalorisation des primes de risque et de contagion ;

la création effective de la fonction publique hospitalière ;

l'application des recommandations sur les rémunérations et les statuts des personnels de santé ;

le renforcement des effectifs par des recrutements ;

un dialogue social qui débouche sur des résultats concrets.

Son secrétaire général, Gilbert Tsolényanu, a appelé les agents de santé à rester mobilisés en vue des prochaines actions syndicales. Pas plus de précisions.

Au-delà des salaires et des statuts, le SYNPHOT réclame de meilleures conditions de travail et une plus grande reconnaissance des professionnels du secteur.