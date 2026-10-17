Le SYNPHOT veut des résultats concrets du dialogue social
Le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) a saisi le ministre de la Santé pour exiger l'application des accords issus des travaux du groupe de travail sur le secteur public de la santé, conclus pour la période 2018-2019.
Le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) a saisi le ministre de la Santé pour exiger l'application des accords issus des travaux du groupe de travail sur le secteur public de la santé, conclus pour la période 2018-2019.
Le syndicat avance cinq revendications :
- la revalorisation des primes de risque et de contagion ;
- la création effective de la fonction publique hospitalière ;
- l'application des recommandations sur les rémunérations et les statuts des personnels de santé ;
- le renforcement des effectifs par des recrutements ;
- un dialogue social qui débouche sur des résultats concrets.
Son secrétaire général, Gilbert Tsolényanu, a appelé les agents de santé à rester mobilisés en vue des prochaines actions syndicales. Pas plus de précisions.
Au-delà des salaires et des statuts, le SYNPHOT réclame de meilleures conditions de travail et une plus grande reconnaissance des professionnels du secteur.