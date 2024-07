Le Togo Accueille la 23ème édition du Forum Pharmaceutique International

Le Premier ministre ,Victoire Tomégah-Dogbé, a inauguré jeudi à Lomé les travaux de la 23ème édition du Forum pharmaceutique international (FPI). Cet événement, qui se déroule jusqu’à samedi, réunit des experts de la gestion des médicaments pour débattre des enjeux, défis et perspectives de l’accès universel aux soins.

Les experts internationaux apporteront leur expertise à leurs homologues togolais afin d'améliorer la mise en œuvre du programme d’assurance maladie universelle (AMU) en cours au Togo. Ce forum est particulièrement bienvenu pour les autorités togolaises, qui saluent la mobilisation des pharmaciens face aux défis du secteur de la santé.

La cheffe du gouvernement a mis en avant plusieurs objectifs clés, notamment le renforcement du financement, l’amélioration de la gouvernance, la garantie de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments, tout en assurant un contrôle rigoureux de ceux-ci. Ces actions visent à garantir que chaque individu puisse accéder à des services de santé de qualité et à des médicaments sûrs, abordables et efficaces.

« Dans un contexte mondial marqué par une superposition de crises de tous ordres, l’accès universel aux soins, qui est un droit fondamental, demeure un impératif pour le renforcement de la protection sociale et la résilience de nos populations », a déclaré Victoire Tomégah-Dogbé.

C'est la deuxième fois que le Togo accueille le FPI, la première ayant eu lieu lors de la 8ème édition à Lomé en 2007. Depuis, le Togo a pris de nombreuses initiatives dans le secteur de la santé, dont l'instauration en 2011 d'un régime obligatoire d’assurance maladie pour les agents publics et leurs familles, ainsi que la création de l’Institut national d’assurance maladie (INAM).

Vers une Assurance Maladie Universelle

Au fil des années, le Togo a décidé d'étendre progressivement cette assurance à d'autres segments de la population. Un ministère a même été dédié à l’accès universel aux soins. Les pouvoirs publics sont particulièrement attentifs aux recommandations issues de ce forum pour améliorer encore l'accès aux soins.

« Face à des besoins sociaux croissants, l’accès aux soins de santé reste un chantier prioritaire tant sur le plan de l’offre que de la demande. Nous sommes convaincus que les solutions aux maux de l’Afrique émaneront de ses filles et fils, vaillants et valeureux », a souligné le Premier Ministre.

Ce forum constitue une plateforme essentielle pour échanger des idées, partager des connaissances et proposer des solutions innovantes pour améliorer l'accès aux soins de santé au Togo et dans toute l'Afrique. Les résultats de ces discussions pourraient influencer positivement les politiques de santé publique dans la région.