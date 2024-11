Le Togo disposera bientôt d'un centre anti-cancer

Le Premier ministre, Victoire Tomegah Dogbé, a posé vendredi la première pierre du centre anti-cancer situé au camp du 1er BIR à Agoè-Gnamassi.

Le gouvernement a collaboré avec le spécialiste autrichien AME International pour la mise en œuvre de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures sanitaires.

Le futur centre, qui s’étendra sur 1 600 m², sera équipé d’infrastructures modernes pour offrir des soins de pointe aux patients.

Il est prévu deux accélérateurs linéaires (LINACs) pour des radiothérapies de haute précision, un scanner de planification pour des diagnostics et traitements optimisés, un système complet de curiethérapie pour les traitements localisés et un département de médecine nucléaire pour le diagnostic avancé et le suivi des patients.

La construction de ce centre s’ajoute à une série d’initiatives entreprises par le gouvernement pour moderniser le système de santé togolais. Ces efforts visent à améliorer la prise en charge des maladies non transmissibles et à renforcer les infrastructures sanitaires du pays.

Les cancers les plus fréquents sont ceux du sein, du col de l’uterus, de la prostate et de l’estomac.