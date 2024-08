Le Togo lance une campagne de traitement de masse

Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), inaugure ce lundi à Lomé le premier tour d'une vaste campagne de traitement de masse qui s'étendra du 6 au 17 août. Cette initiative vise à combattre trois maladies parasitaires majeures : l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux.

La campagne cible principalement les enfants d'âge scolaire, de 5 à 14 ans, qui recevront de l'albendazole, un médicament reconnu pour son efficacité contre les vers intestinaux, des parasites fréquemment rencontrés dans cette tranche d'âge.

En outre, la population âgée de 5 ans et plus se verra administrer du praziquantel pour le traitement de la bilharziose, une maladie caractérisée par la présence de sang dans les urines et qui reste endémique dans certaines régions du Togo. Parallèlement, l'ivermectine sera distribuée pour lutter contre l'onchocercose, également connue sous le nom de cécité des rivières.

"Nous souhaitons une adhésion massive à ce traitement et demandons à la population de réserver un bon accueil aux agents de santé communautaire," a déclaré lundi Moustapha Mijiyawa, ministre de la santé. Il a souligné l'importance de cette campagne dans les efforts du Togo pour éliminer les maladies parasitaires qui demeurent une menace significative pour la santé publique.

Une Étape Cruciale pour la Santé Publique

Cette campagne de traitement de masse représente une étape clé dans les efforts continus du Togo pour éradiquer les maladies parasitaires. Grâce au soutien de l'OMS et à l'engagement des agents de santé communautaire, le pays espère réduire considérablement l'impact de ces maladies sur la population, améliorant ainsi la qualité de vie et la santé publique.

La réussite de cette initiative dépendra en grande partie de la coopération de la population et de la couverture effective des traitements. Le ministère de la santé reste optimiste quant à l'adhésion et à la participation active des citoyens togolais dans cette lutte vitale contre les parasites.