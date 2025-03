Le Togo sur la bonne voie vers l’éradication de la tuberculose

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a félicité le Togo pour les avancées enregistrées dans la lutte contre la tuberculose.

Grâce à des efforts intensifiés en matière de dépistage, de prise en charge et de prévention, le pays a réussi à réduire l’incidence de la maladie et à améliorer son système de diagnostic.

Selon le rapport mondial de l’OMS publié en 2024, le Togo comptait 30 cas de tuberculose pour 100 000 habitants en 2023. Un chiffre en nette amélioration, reflet des stratégies ciblées mises en place.

« Plusieurs interventions combinées nous permettent de progresser dans la lutte contre cette maladie, en nous focalisant notamment sur la recherche des cas, le dépistage précoce et le traitement effectif des patients », a expliqué Abdou Gafarou Gbadamassi, Coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT).

Un dépistage plus rapide et plus efficace

Un des piliers de cette amélioration repose sur l’utilisation des machines GeneXpert, recommandées par l’OMS comme outil de diagnostic de première ligne. Ces équipements permettent de tester rapidement les échantillons de crachats pour confirmer la présence du bacille de Koch.

Jusqu’en 2020, le Togo ne disposait que de 15 machines sur 14 sites. Aujourd’hui, 52 sites sont équipés, ce qui a réduit le délai de dépistage de 72 heures à seulement 24 heures.

« Grâce à cette modernisation, nous avons considérablement accéléré l’identification des cas, ce qui contribue à faire progresser le pays vers l’éradication de la tuberculose », a ajouté M. Gbadamassi.

Des initiatives communautaires et un accès gratuit aux soins

En plus du dépistage, le Togo a mis en place d’autres mesures essentielles pour renforcer la lutte contre la tuberculose :

✔ Implication des communautés pour améliorer le suivi des patients,

✔ Gratuité des soins pour toutes les formes de tuberculose,

✔ Accompagnement nutritionnel des patients vulnérables, notamment les enfants et les personnes vivant avec le VIH.

Depuis juin 2022, la stratégie FAST a été déployée dans plusieurs districts sanitaires, notamment Agoè Nyivé et Golfe à Lomé. Ce programme axé sur la recherche active des cas a entraîné une hausse significative des diagnostics :

2 312 cas détectés en 2020,

3 129 cas en 2024.

Entre 2020 et 2023, un projet d’investigation pour l’élimination de la tuberculose a été mis en place dans 35 centres de diagnostic et de traitement (CDT). Ce programme, soutenu par le Fonds Mondial, a permis :

Un dépistage précoce des patients contagieux,

La mise en place d’un traitement préventif pour les populations à risque, notamment les enfants de moins de 15 ans et les personnes vivant avec le VIH.

Depuis 2024, ce projet a été étendu à 55 autres CDT, renforçant ainsi la couverture nationale de prise en charge.

Reconnaissant ces progrès significatifs, l’OMS salue l’engagement du Togo et encourage le pays à maintenir ses efforts en vue de l’élimination complète de la tuberculose.

Avec des infrastructures renforcées, une prise en charge gratuite et un dépistage plus efficace, le Togo se positionne comme un modèle en Afrique de l’Ouest dans la lutte contre cette maladie.