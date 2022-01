Les autorités sanitaires préconisent l'utilisation duTDR-Ag

Avec la flambée des contaminations, le moindre rhume, mal de tête ou légère fièvre peut laisser penser à une infection au Covid.

Mais on ne peut pas faire un test PCR à tout bout due champ.

D’ou l’intérêt des antigéniques.

Les tests antigéniques rapides constituent un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de transmission virale. Ils viennent en complément des tests RT-PCR qui restent la technique de référence pour la détection de l’infection à la Covid-19.

Le test antigénique permet de détecter les antigènes que produit le virus SARS-CoV-2. Il cherche à déterminer si la personne est infectée au moment du test. Ce test est destiné à une simple orientation diagnostique et ne remplace pas un diagnostic établi à partir d'un test RT-PCR permettant de déterminer la présence du génome du SARS-CoV-2.

Comme le test RT-PCR, il consiste en un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon.

Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, ces tests permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d’isolement et de contact tracing.

Dans un arrêté publié vendredi, le ministère de la Santé indique n’autoriser au Togo que les TDR-Ag-SARS-CoV2.

Les tests diagnostiques rapides par détection antigénique (TDR-Ag) peuvent offrir une solution de diagnostic de l’infection active par SARS-CoV2 plus rapide et moins cher que les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN).

Les TDR-Ag sont plus efficaces chez les individus ayant une charge virale importante, au début de l’infection, et ils sont plus fiables sans être efficaces à 100%.

Les TDR-Ag répondent aux exigences minimales de performance, à savoir une sensibilité ≥ 80 % et une spécificité ≥ 97 %. Les TDR-Ag sont moins sensibles que les TAAN, en particulier dans les populations asymptomatiques, mais une sélection soigneuse des cohortes à tester peut atténuer cette limitation.

Contrairement à d’autres pays, les tests antagoniques ne peuvent pas être réalisés par des particuliers, mais uniquement par des médecins, des infirmiers diplômés, des pharmaciens, notamment.