Les bienfaits de la gestion externe

Lancée en juin 2017 pour rendre saine la gestion des formations sanitaires et garantir des soins de qualité à coût abordable, la contractualisation montre sa pertinence.

Selon un document officiel publié samedi, les résultats sont ‘éclatants’ : augmentation du taux de fréquentation, de consultation, d’hospitalisation, d’actes, de recettes, disponibilité des médicaments à 95%.

L’approche a été déployée dans 8 centres *.

Dès les premiers mois de mise en oeuvre, les améliorations étaient visibles.

La bonne gestion des ressources a permis de payer régulièrement les agents contractuels.

Cette contractualisation n’est pas une privatisation des services publics, mais une externalisation de la gestion, ce qui est différent.

Plus de rigueur dans le fonctionnement des structures médicales et moins de corruption.

* CHU Sylvanus Olympio, CHU Kara, CHR d’Atakpamé, de Sokodé et de Dapaong, CHP de Blitta et de Notsè et CMS de Siou