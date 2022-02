Les MTN sévissent toujours au Togo

Les MTN, acronyme de maladies tropicales négligées, sont un ensemble de 17 maladies transmissibles, répandues dans les régions tropicales.

On peut citer la filariose lymphatique, la schistosomiase, l’onchocercose, la dracunculose.

Les pays pauvres sont les plus touchés, notamment à cause du manque d’information, des problèmes d’accès à l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement.

Depuis 10 ans, le Togo s’attèle à les combattre avec l’aide de partenaires comme l’OMS ou USAID et grâce à des traitements de masse.

Les résultats sont mitigés. On compte encore des cas de lèpres, d’onchocercose, de filariose lymphatique, d’ulcère de buruli, notamment.

Les objectifs ne sont pas atteints faute de moyens et des difficultés à soigner des malades souvent réfractaires.

‘Les maladies tropicales négligées constituent un obstacle pour le développement. Elles entraînent des incapacités graves. C'est pour cela que nous devons positionner la lutte contre les MTN au premier rang de nos préoccupations', a déclaré jeudi Tchalim Maweke, coordonnateur par intérim du Programme national de lutte contre les Maladies tropicales négligées.

Mais il n'a pas apporté de réponses concrètes et pratiques pour renforcer la lutte.