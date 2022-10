Les oreillons sévissent dans le Nord du pays

Les oreillons sont une maladie virale qui se caractérise par une inflammation des glandes salivaires situées à l'avant des oreilles.

Dans 20 à 30 % des cas, il n’y aucun symptômes et l’infection passe inaperçue. À l'opposé, des complications sont possibles, mais sont exceptionnelles et surviennent surtout chez les adolescents et les adultes.

Dans le Nord du Togo, le virus est actif, notamment dans le District de l'Oti (région des Savanes).

Plusieurs centaines d’enfants ont été identifiés. Sans gravité. Ils sont pris en charge par les équipes de santé.

Les oreillons sont une maladie contagieuse et se transmettent facilement d'une personne à l'autre. La contamination se fait par l'intermédiaire de gouttelettes de salive provenant des voies aériennes supérieures et contenant le virus.

Les oreillons sont une maladie infantile virale fréquente chez les enfants de plus de deux ans. La gravité de ses éventuelles complications (méningite, pancréatite, troubles auditifs) justifie la généralisation de la vaccination ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) qui a réduit considérablement la fréquence de la maladie.