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Les soignants attendent des engagements concrets

Des discussions s’ouvrent jeudi entre le ministère de la Santé et les représentants du Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT).

Des discussions, pas des négociations © republicoftogo.com

Des discussions s’ouvrent jeudi entre le ministère de la Santé et les représentants du Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT).

Les discussions porteront sur la mise en œuvre des engagements pris en 2018-2019 dans le cadre du groupe de travail sur le secteur public de la santé.

Le syndicat salue la réactivité des autorités, mais prévient : il ne s’agit pas d’une négociation. « Ce sont des engagements qui ont été pris, il faut qu’on nous dise comment ils vont être mis en œuvre », insiste son porte-parole, Gilbert Tsolényanu.

Le SYNPHOT reconnaît les efforts déjà consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des soignants, en matière de rémunération, de recrutement et d’équipements. Il demande toutefois que les engagements restants soient tenus.

Parmi ses principales revendications figurent la revalorisation des primes de risque et de contagion, la mise en place effective de la fonction publique hospitalière et l’application des dispositions sur les rémunérations et les statuts des personnels de santé.

Le syndicat réclame aussi des recrutements supplémentaires.

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