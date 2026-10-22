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La santé militaire au cœur des débats

Le Service de santé des armées (SSA) organise jusqu’à vendredi à Lomé ses premières journées scientifiques.

Au service de l'armée et de la population © DR

Le Service de santé des armées (SSA) organise jusqu’à vendredi à Lomé ses premières journées scientifiques.

Chercheurs, médecins militaires et professionnels de santé y débattent des grands enjeux sanitaires.

La rencontre veut rapprocher les forces armées des populations et mieux faire connaître les services de santé de l’armée.

« La santé militaire ne se limite pas aux théâtres d’opération. Les structures sanitaires des forces armées togolaises jouent un rôle majeur dans la prise en charge médicale des populations civiles», a souligné Calixte Madjoulba, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Le SSA assure le soutien médical des militaires en opération comme en garnison. Il propose également aux civils des consultations de médecine générale, des analyses de laboratoire et des soins pédiatriques, et organise régulièrement des campagnes médicales gratuites à travers le pays.

Il forme aussi des médecins, pharmaciens et chirurgiens militaires.

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