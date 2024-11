Les Togolais abusent de l'alcool

Le ministère de la Santé a présenté jeudi les résultats de l'enquête STEPS portant sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles (MNT). Elle a été réalisée avec le concours de l’OMS.

L’étude révèle que la prévalence de la consommation d’alcool au cours des 30 jours précédant l'enquête s’élève à 62,7% au sein de la population générale, tandis que 25,6% des Togolais n’ont jamais consommé d’alcool. Cette proportion varie sensiblement selon les zones géographiques :

La région des Plateaux détient le taux le plus élevé avec 74,0%, suivie de la région de Kara (66,1%) et du Grand Lomé (63,1%).

À l’autre extrême, la région Centrale, majoritairement musulmane, enregistre le taux le plus bas, mais reste à 49,5%.

16,4% des consommateurs ont déclaré boire six verres ou plus en une seule occasion. Cette pratique est plus fréquente chez les 30-44 ans (18%) que chez les 18-29 ans (14,6%).

Outre la consommation d’alcool, l’enquête a examiné d’autres facteurs de risque liés aux MNT, tels que le tabac, et le sel.