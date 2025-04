Les Togolais du Mali mieux protégés

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Togo et l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) du Mali ont signé vendredi à Lomé un accord de collaboration axé sur la reddition des comptes entre les deux institutions.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de renforcer les mécanismes de protection sociale pour les ressortissants togolais et maliens vivant dans les deux pays.

Selon la CNSS, cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération inter-États en matière de sécurité sociale.

Elle vise notamment à harmoniser les pratiques administratives, à faciliter le traitement des dossiers transfrontaliers et à garantir une protection sociale équitable et efficace aux travailleurs migrants.

La nécessité d’une telle coopération repose sur plusieurs enjeux fondamentaux. D’abord, elle permet d’éviter les ruptures de droits pour les assurés qui changent de pays, en assurant la continuité de leur couverture sociale.

Ensuite, elle facilite l’échange d’informations entre les organismes, rendant possible un suivi rigoureux des cotisations et des prestations.

Enfin, elle répond à une exigence de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds sociaux, en favorisant la reddition des comptes dans un cadre bilatéral.

À ce jour, plus de 1 900 Togolais vivant au Mali sont immatriculés auprès de l’INPS, tandis que de nombreux ressortissants maliens résidant au Togo sont affiliés à la CNSS.

Cette collaboration permettra un meilleur suivi des prestations sociales, un partage d’informations plus fluide et une gestion plus rigoureuse des droits des assurés.