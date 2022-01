Les vertus de la gestion externe

Le meilleur moyen d’offrir des soins de qualité est de confier la gestion des hôpitaux publics à des partenaires extérieurs indépendants.

C’est ce qu’a fait le gouvernement depuis 2017 avec la contractualisation.

Cette approche permet d’améliorer le management, les ressources humaines, matérielles et financières et de renforcer la gestion pharmaceutique. In fine, d’améliorer la prise en charge des patients.

Une dizaine d’établissements sont concernés par cette contractualisation qui a permis de faire des économies, de dégager des ressources pour investir dans les équipements et de motiver les personnels.

Au CHR d’Atakpamé, les résultats sont patents.

Le nombre de consultations externes a augmenté de 17%, le taux d’hospitalisation de 39% et les actes médicaux de 34%

L’augmentation des recettes associée à la maitrise des dépenses a permis au CHR de rembourser ses dettes, indique le ministère de la Santé.

L’hôpital a également investi dans la plateforme technique pour près de 200 millions de Fcfa.

Depuis 2018, le CHR dispose d’une unité de traumatologie, fruit de la coopération avec Israël.