Les vertus de la médecine traditionnelle

Le 14e congrès des praticiens de la médecine traditionnelle et conventionnelle a débuté lundi à Lomé à l’initiative de l’organisation ouest africaine de la santé (OOAS).

‘La place qu’occupe la médecine traditionnelle dans nos sociétés n’est plus à démontrer. Depuis plus de 20 ans, la communauté se penche sur son devenir et sa contribution au développement de la santé. Ce congrès vise à faire aboutir une réelle collaboration entre les deux médecines’, a déclaré Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.

La médecine traditionnelle est incontournable. Plus de 80% de la population d’Afrique sub-saharienne y a recours.

Malgré les multiples controverses, nombreux sont ceux qui veulent favoriser une collaboration entre médecine moderne et ancestrale.

Au Togo, le code de la santé prend d’ailleurs en compte l’activité de médecine traditionnelle.

Et chaque année, les Nations unies organisent la Journée de la médecine traditionnelle africaine.