Lutte anti-Covid : WhatsApp à la rescousse

EConvivial, une application de eSanté qui s’est spécialisé dans la mise en relation entre médecins et patients et qui s’est spécialisé dans le planning familial, le suivi de la grossesse, les infections sexuellement transmissibles, vient de lancer un nouvel outil pratique en ces temps de pandémie de Covid-19.

En s’abonnant à un groupe WhatsApp, il est possible de connaître les centres de vaccination, l'état de la contamination par ville et région, obtenir les dernières mises à jour concernant les restrictions sanitaires et obtenir une assistance en ligne.

Il suffit de composer le +228 96 44 42 42 et de se laisser guider.