Lutter contre les déserts médicaux

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé sont en concertation lundi pour évoquer les déserts médicaux.

Certaines régions manquent cruellement de médecins, de spécialistes en santé tropicale et même d’infirmières.

La première étape consiste à avoir une photographie réelle de la situation avec des statistiques fiables.

‘Nous sommes en train de voir comment combler ce fossé. Avec les comptes nationaux des personnels de santé on saura avec exactitude où on en est et mieux répartir les personnels’, a précisé Fatoumata Binta Diallo, représentante de l’OMS à Lomé.

L’Organisation n’apporte pas une solution miracle; elle travaille sur une approche qui se propose d’apporter des solutions aux autorités togolaises.