Maladies tropicales négligées : éradication complète en 2030

Le gouvernement a engrangé des succès dans la lutte contre les Maladies tropicales négligées. Selon les rapports de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Togo est le seul pays à avoir éliminé quatre de ces infections qui sévissent dans les zones rurales surtout africaines.

En effet, depuis la Déclaration de Londres en 2010, le Togo a inscrit l’éradication des Maladies tropicales négligées au premier rang de sa politique de santé publique à travers des campagnes de traitement de masse (TDM) et de sensibilisation.

Grâce aux efforts conjoints des acteurs du système sanitaire, l’OMS a déclaré en 2011 le Togo exempt de la transmission du ver de Guinée. Cette maladie qui affecte généralement les populations rurales, désormais n’est qu’un mauvais souvenir dans le pays, même dans les zones à risques.

Et pour plus d’efficacité dans cette lutte, ls autorités ont élaboré et mis en œuvre un Programme national des maladies tropicales négligées pour la période 2016-2020.

Un an après l’implémentation de ce plan, le Togo a été déclaré par l’OMS, le premier pays d’Afrique subsaharienne à avoir éradiqué la filariose lymphatique (éléphantiasis). Cette maladie parasitaire qui constitue la deuxième cause de handicap moteur sur le continent se manifeste par une augmentation anormale ou importante du volume de certaines parties du corps dont les membres inférieurs ou des parties génitales (grosses bosses pour les hommes).

Malgré les incertitudes sanitaires et économiques liées à la pandémie au coronavirus, le Togo a été en mesure d’éliminer en 2020, la trypanosomiase humaine africaine (THA) devenant ainsi le pionnier dans l’élimination de cette maladie du sommeil qui menace des millions d’Africains.

Cette maladie, qui se transmet lors des piqûres de mouches tsé-tsé ou glossines, provoque des infections difficilement curables et souvent mortelles, faute de soins appropriés.

Poursuivant avec efficacité les mesures de surveillance épidémiologique, le gouvernement a également fait preuve d’efficacité dans la lutte contre le Trachome.

Outre les campagnes de sensibilisation, d’énormes investissements ont été faits pour l’amélioration continue de l’approvisionnement en eau potable et l’accès à de meilleures infrastructures sanitaires.

Conséquence, le Togo devient le quatrième pays africain ayant atteint le cap de l’élimination de cette maladie transmissible qui cause dans la plupart des cas la cécité aussi bien chez les personnes adultes que les enfants.

La pérennisation de ces acquis et la prévention d’autres maladies restent un défi majeur à relever.

Dès lors, le gouvernement intensifie les initiatives en vue d’éradiquer d’ici à 2030, l’essentiel des onze Maladies tropicales négligées officiellement reconnues par l’OMS.