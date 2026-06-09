Mécontentement dans le public

Le secteur de la santé pourrait connaître de nouvelles turbulences dans le Grand-Lomé.

Le Syndicat national des praticiens hospitaliers (SYNPHOT) a annoncé la tenue le 10 juin d'assemblées générales après l'échec de plusieurs rounds de discussions avec les directions régionale et préfectorale de la santé.

Les revendications sont multiples : arrêt des affectations jugées punitives dans le District sanitaire du Golfe, harmonisation des salaires sur la grille de la fonction publique, paiement des primes de garde, d'astreinte et de risque de contagion, ainsi que le versement des ristournes 2025 dans la transparence.

Si aucune cessation de travail n'est officiellement annoncée, ces assemblées générales constituent un signal d'avertissement clair adressé au gouvernement.

Le syndicat entend mobiliser les agents de santé autour de revendications qu'il considère comme des acquis non respectés, accentuant ainsi la pression sur les autorités sanitaires.