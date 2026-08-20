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Mobilisation face à la pénurie saisonnière

C'est une équation qui revient chaque année entre mai et septembre : les besoins en sang augmentent avec la recrudescence du paludisme, tandis que les dons chutent.

« Août solidaire » : l'appel entendu par la population © republicoftogo.com

C'est une équation qui revient chaque année entre mai et septembre : les besoins en sang augmentent avec la recrudescence du paludisme, tandis que les dons chutent.

Résultat : le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) fait actuellement face à une nouvelle tension dans l'approvisionnement en produits sanguins.

Pour y répondre, le CNTS a lancé la campagne « Août solidaire », et l'appel semble avoir été entendu : une mobilisation significative de la population est enregistrée depuis plusieurs jours. 

Le gouvernement salue cet élan de générosité et invite la populations à maintenir cette mobilisation, seul moyen de résorber durablement le déficit.

Au-delà de la collecte, des efforts sont également engagés pour améliorer l'expérience des donneurs, avec un accès facilité aux sites de prélèvement et de meilleures conditions d'accueil.

Le circuit de distribution connaît lui aussi une réorganisation. Objectif : que les patients reçoivent désormais leurs produits sanguins directement via les banques de sang de leur établissement de soins, sans que leurs proches n'aient à se déplacer jusqu'au CNTS, une mesure qui devrait accélérer la prise en charge, notamment en cas d’urgence.

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