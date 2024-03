Médicaments : des normes communes

Il faut une politique africaine de normalisation des médicaments. C’est la mission confiée à l’organisation dédiée, OANM.

Le comité technique est en conclave à Lomé.

L'objectif est d’éliminer les barrières liées aux normes différentes d’un pays à l’autre.

Des médicaments vendus au Togo ne bénéficient pas d’autorisation de mise sur le marché dans d’autres Etats de la région.

L'Organisation africaine de normalisation des médicaments (OANM) est une organisation continentale dont l'objectif principal est de promouvoir et de réglementer les normes de qualité, de sécurité et d'efficacité des médicaments en Afrique.

Elle a été créée pour répondre aux besoins spécifiques du continent en matière de réglementation pharmaceutique et pour améliorer l'accès à des médicaments de qualité pour tous les citoyens africains.

En renforçant la réglementation pharmaceutique en Afrique et en promouvant l'adoption de normes de qualité élevées, l'OANM contribue à améliorer l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et abordables pour les populations africaines, tout en protégeant leur santé et leur bien-être.