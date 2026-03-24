Mieux gérer les urgences obstétricales

La Société Africaine de Gynécologie et d'Obstétrique (SAGO), en partenariat avec le ministère de la Santé, a lancé mardi à Lomé une initiative visant à actualiser le guide pratique des personnels de santé en matière de soins obstétricaux et néonataux d’urgence, en conformité avec les dernières recommandations de l'OMS.

Ce guide de référence sera profondément remanié pour intégrer des recommandations basées sur les données probantes, couvrant notamment la gestion des complications liées aux accouchements.