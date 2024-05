Mission médicale espagnole

Le Centre Saint Louis Orione de Bombouaka, situé dans le nord du Togo, accueille du 26 mai au 4 juin une mission chirurgicale internationale dirigée par une équipe de médecins espagnols.

Des urologues, des dentistes, des ophtalmologistes, des gynécologues et des chirurgiens assisteront les patients pour des consultations et des interventions gratuites.

Le Centre Saint Louis Orione de Bombouaka est une institution dédiée à l'accueil et au soin des enfants handicapés. Fondé par la Congrégation des Fils de la Divine Providence, cet établissement joue un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie et l'inclusion sociale des jeunes en situation de handicap.

Le centre a été créé en 1963 par la congrégation religieuse italienne fondée par Saint Louis Orione. La mission principale de cette congrégation est de servir les plus démunis et les personnes marginalisées. Le Centre de Bombouaka s'inscrit dans cette mission en fournissant un soutien médical, éducatif et social aux enfants handicapés.