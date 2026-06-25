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Mobilisation dans les Savanes

Une campagne médicale de trois jours a démarré mercredi dans la région des Savanes. Elle cible en priorité les réfugiés et les déplacés internes.

Consultations gratuites © DR

Une campagne médicale de trois jours a démarré mercredi dans la région des Savanes. Elle cible en priorité les réfugiés et les déplacés internes.

Plusieurs organisations internationales et des ONG locales sont partenaires de cette opération.

Les médecins mobilisés proposent des consultations médicales gratuites, des dépistages du sida, des échographies obstétricales, des accueils gynécologiques, notamment.

La forte mobilisation observée dès le lancement témoigne de l'ampleur des besoins dans une région confrontée depuis plusieurs années à des défis sécuritaires, alimentaires et humanitaires qui ont fragilisé les populations les plus vulnérables.

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