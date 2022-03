Moins de candidats pour la vaccination

La situation sanitaire s’améliore de jour en jour. Moins de contaminations, peu de cas graves. Les restrictions ont été allégées récemment. Mais les responsables se veulent prudents.

‘Notre souhait est d’aller plus loin dans l’allègement des mesures restrictives. Nous voulons tout alléger pour retrouver la vie d’avant. Mais, l’autre chiffre qu’il faut chercher à améliorer, c’est celui de la vaccination car tout est lié. Plus il y aura de vaccinés et plus il sera facile de tout rouvrir. Malheureusement, ce que nous constatons, c’est que la mobilisation pour la vaccination chute de jour en jour’, explique Mohamane Djibril, le responsable de la CNGR (Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19).

L’autre préoccupation est l’ouverture des frontières terrestres fermées depuis près de 2 ans. Une décision qui n’est pas de la responsabilité du seul Togo. Un choix qui dépend de la Cédéao en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Enfin s’agissant des tests PCR, il seront maintenus au départ et à l’arrivée à l’aéroport de Lomé, peu importe la destination ou la provenance.

La France n’exige plus de test pour les passagers vaccinés venant de Lomé.