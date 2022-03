Mutations observées avec attention à Lomé

Le ministère israélien de la Santé a annoncé que deux cas d’un nouveau variant du Covid, jusque-là inconnu, ont été diagnostiqués ces derniers jours.

Le nouveau variant – une combinaison du sous-variant dominant BA.1 d’Omicron et d’un autre sous-variant, BA.2 – provoque de légers symptômes, notamment une faible fièvre, des douleurs musculaires et maux de tête, et ne requiert pas de traitement spécial.

'Ce variant n’est pas encore connu dans le monde et les deux cas ont été découverts grâce à des tests PCR effectués à l’aéroport Ben Gourion à l’entrée en Israël', indique un communiqué du ministère.

Dans une interview accordée à la radio de l’armée, le chef de la stratégie anti-COVID du gouvernement israélien, Salman Zarka, a semblé confirmer que le nouveau variant était d’origine locale.

Ces mutations inquiètent les autorités sanitaires togolaises.

‘L’Europe et l’Asie font face à un regain ces jours-ci, surtout en Israël où les cas remontent après la découverte d’un cas dit inconnu car étant une combinaison entre Omicron et une nouvelle souche. Il s’agit là encore d’un nouveau variant’, a déclaré samedi Mohaman Djibril, le responsable de la CNGR (

coordination nationale de gestion de la riposte).

Les chercheurs israéliens sont partagés sur la question de savoir si le variant induit une pathologie plus grave, mais les vaccins semblent tout aussi efficaces contre lui.