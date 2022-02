Les volontaires épaulent les professionnels

Plus de 1.000 volontaires ont été déployés ces dernières années dans les hôpitaux et dispensaires. Ils viennent en appui aux médecins et aux infirmières très sollicités au quotidien.

Pour l’Agence nationale de volontariat au Togo, c’est l’un des grands succès de cette initiative.

Les volontaires sont impliqués dans différents programmes : lutte contre le paludisme, planning familial, prise en charge des enfants …

Pour l’Agence, leur action a contribué à l’amélioration du système de santé.