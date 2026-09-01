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Nutrition infantile : résultats encourageants

L'UNICEF et le ministère de la Santé ont officialisé lundi les résultats d'une étude sur l'utilisation de suppléments nutritionnels à base de lipides en petites quantités (SQ-LNS) chez les enfants âgés de 6 à 18 mois au Togo.

100 % des foyers interrogés se sont déclarés favorables à la poursuite du programme © republicoftogo.com

L'UNICEF et le ministère de la Santé ont officialisé lundi les résultats d'une étude sur l'utilisation de suppléments nutritionnels à base de lipides en petites quantités (SQ-LNS) chez les enfants âgés de 6 à 18 mois au Togo.

Menée de janvier 2024 à juin 2025 dans les districts de Binah, Oti et Tandjoaré, l'étude a porté sur 90 femmes interrogées et 41 enfants suivis, répartis entre les régions de la Kara et des Savanes. Les résultats témoignent d'une nette amélioration de l'état nutritionnel de la majorité des enfants concernés : 93 % ont accepté le supplément dès les premiers jours, tandis qu'un tiers des mères ont rapporté que leur enfant en consommait l'intégralité et le préférait même à d'autres aliments.

Après six mois de supplémentation, la plupart des enfants ont enregistré une progression du périmètre brachial, indicateur de référence en matière de nutrition infantile. Autre signal positif : 40 % des femmes estiment que leur enfant tombe désormais moins souvent malade, la majorité constatant également une amélioration de l'appétit et de la vitalité.

L'étude relève toutefois un point de vigilance : chez certains enfants plus âgés, l'appétence marquée pour le produit s'est accompagnée d'une baisse de l'allaitement maternel, selon les témoignages recueillis.

Malgré cette réserve, l'adhésion des familles reste unanime : 100 % des foyers interrogés se sont déclarés favorables à la poursuite du programme. Une intervention menée dans une région du pays particulièrement exposée à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition infantile.

Fort de ces résultats, le gouvernement et ses partenaires prévoient de renforcer les actions de prévention de la malnutrition, à travers des solutions adaptées aux réalités communautaires et intégrées aux services de santé et de nutrition existants.

Les SQ-LNS sont des compléments alimentaires conçus spécifiquement pour prévenir la malnutrition chez les jeunes enfants, en particulier durant la période critique de 6 à 24 mois.

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