Omicron oblige à naviguer à vue

‘Dans la riposte contre le Covid-19, la situation évolue tout le temps. Rien n'est à exclure’, a déclaré le PrDidier Ekouévi, le président du Conseil scientifique.

Oui, de nouvelles restrictions pourraient être imposées en cas de flambée des contaminations et des hospitalisations.

Le Togo n’est pas dans ce cas de figure, les hôpitaux ne sont pas encore saturés.

En outre, le Conseil scientifique veut tout faire pour éviter une désorganisation de la vie économique.

‘Il faut continuer par observer la situation et on avisera. Il ne faut pas tout de suite se précipiter en basant juste sur la situation actuelle. Il faut alors penser à des stratégies pour gérer les choses au cas par cas et non aller dans des stratégies globales de restriction’, a précisé M. Ekouévi.

Omicron est largement présent au Togo, comme dans le reste du monde.

Les infections semblent moins sévères que Delta sur les personnes vaccinées et les jeunes. Mais le variant est beaucoup plus contagieux.

Une hausse des contaminations pourrait provoquer une saturation des structures hospitalières.