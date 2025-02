Pas de panique, juste de la prudence

Le Togo se mobilise face à la menace du virus Lassa, après la confirmation de plusieurs cas dans certains pays d'Afrique de l'Ouest.

Maladie contagieuse et potentiellement mortelle, le virus Lassa fait partie du groupe des fièvres virales hémorragiques et représente un danger pour l’ensemble de la population.

Le virus Lassa est une zoonose transmise principalement par l'exposition aux urines et excréments de rongeurs infectés. Une fois qu’une personne est contaminée, la maladie peut se propager au sein de la communauté par contact direct avec du sang, des sécrétions ou des liquides biologiques d'une personne infectée, ou encore par le biais de surfaces et objets contaminés.

Les signes cliniques de la maladie sont souvent non spécifiques, ce qui rend le diagnostic difficile. Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve une fièvre élevée et une fatigue généralisée.

Dans certains cas, la maladie peut évoluer vers des hémorragies internes et externes, aggravant ainsi le pronostic vital du patient.

Face au risque d’importation de la maladie, le ministère de la Santé a pris des mesures préventives pour détecter et contrôler toute potentielle propagation du virus au Togo :

- Renforcement de la surveillance épidémiologique dans les centres de santé et aux points d’entrée du pays.

- Mise en place d’un dispositif d’alerte précoce pour identifier rapidement les cas suspects.

- Organisation de la prise en charge médicale des patients atteints en cas de détection du virus.

- Sensibilisation de la population aux mesures de prévention et aux comportements à adopter face à des signes suspects.

Le virus Lassa peut être guéri si la maladie est détectée et prise en charge rapidement dans un centre de santé.