Rubriques

Tendances:
Santé

Plus de 3 000 décès par an, la Ligue togolaise contre le cancer tire la sonnette d’alarme

La Ligue togolaise contre le cancer (LTC) a lancé lundi un appel pressant aux autorités et à la population dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », consacrée chaque année à la lutte contre le cancer du sein et les cancers féminins.

Radiothérapie, dépistage, AMU © republicoftogo.com

La Ligue togolaise contre le cancer (LTC) a lancé lundi un appel pressant aux autorités et à la population dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », consacrée chaque année à la lutte contre le cancer du sein et les cancers féminins.

Chaque année, plus de 5 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés et plus de 3 000 personnes en décèdent, selon la LTC. Parmi ces victimes, la moitié sont des femmes, soit quatre décès féminins par jour.

Le cancer du sein représente 27 % de l’ensemble des cas détectés et demeure la première cause de mortalité chez les femmes, suivi du cancer du col de l’utérus.

Chaque année, 973 cas de cancer du sein sont recensés pour 584 décès, tandis que le cancer du col de l’utérus cause 334 morts sur 511 cas détectés.

Face à cette situation préoccupante, Stéphane Doméfa Awuity, président de la LTC, appelle à un sursaut collectif et à une action urgente des pouvoirs publics.

« Même si la lutte a avancé ces dernières années, nous avons encore du chemin à faire. Nous devons franchir un cap qualitatif pour que le Togo rejoigne le niveau d’engagement d’autres pays de la sous-région », a-t-il déclaré.

M. Awuity cite en exemple le Sénégal, qui a équipé ses hôpitaux publics en appareils de radiothérapie et intégré de nouvelles molécules thérapeutiques dans son protocole national de prise en charge.
Des efforts similaires ont également été entrepris au Ghana, au Burkina Faso et au Bénin.

« Le Togo peut gagner cette bataille, nous le pouvons. Si d’autres pays ont pu agir et innover, le Togo n’est pas un mauvais élève », a-t-il ajouté.

Des propositions concrètes pour faire reculer la maladie

Pour inverser la tendance, la LTC formule plusieurs recommandations prioritaires :

  • La création d’un Fonds national de solidarité contre le cancer, financé par l’État et ses partenaires ;
  • La subvention complète du traitement des cancers pédiatriques ;
  • La gratuité ou la réduction du coût du dépistage, aujourd’hui assuré à tarif réduit grâce à des initiatives bénévoles ;
  • L’inclusion de la chimiothérapie dans l’Assurance Maladie Universelle (AMU), dont le coût actuel oscille entre 300 000 et 500 000 francs CFA par séance, avec une dizaine de séances nécessaires par patient.

Les responsables de la LTC ont récemment été reçus par le ministre de la Santé, qui a pris connaissance de leurs propositions.

« Nous avons été rassurés. Nous devons faire quelque chose et nous pouvons y arriver », a affirmé Stéphane Doméfa Awuity.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un modèle de protection sociale

Un modèle de protection sociale

Le Togo s’est distingué lors de l’Assemblée générale de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), où Justin Thilabalo Pilante, directeur général de l’INAM, a présenté l’expérience togolaise en matière de couverture sociale.

L'excellence médicale est possible

L'excellence médicale est possible

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Campus de Lomé, l’un des trois CHU du Togo, amorce une nouvelle étape de son développement avec l’adoption d’une feuille de route quinquennale (2026-2030). L’objectif : faire de cette structure un hôpital universitaire de référence, à la fois pour la prise en charge médicale, la formation et la recherche.

Consultations et dépistages gratuits

Consultations et dépistages gratuits

Le Togo consacre le mois d’octobre à la sensibilisation sur le cancer du sein. La campagne annuelle “Octobre Rose” sera marquée, du 1er au 31 octobre, par une série d’activités visant à inciter les femmes à se faire dépister précocement.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.