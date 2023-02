Pour RFI, la santé est une priorité

L’équipe de ‘Priorité santé’, diffusé sur RFI, sera à Lomé du 15 au 17 février.

L’occasion de réaliser une série d’émissions consacrée à la santé au Togo, et plus particulièrement à celle des femmes.

Les soins apportés aux enfants et femmes victimes de violences, le système de santé togolais et ses futurs soignants...

Caroline Paré reviendra sur les enjeux de la santé publique au Togo, accompagnée de spécialistes et d’acteurs du secteur médical togolais.

Ce programme est réalisé en partenariat avec le Fonds français Muskoka qui œuvre à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescentes et adolescents par le renforcement des systèmes de santé en mobilisant les expertises complémentaires de quatre agences des Nations Unies : OMS, ONU Femmes, UNFPA et UNICEF.

Le Fonds français Muskoka intervient dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Emissions diffusées le du 15 au 17 février à 10:10 (heure de Paris) et sur le site de la radio