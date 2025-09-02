Premier Salon de la santé au Togo

Rubriques

Le Centre Togolais des Expositions et Foire Togo 2000 (CETEF) abritera dans les prochains jours la première édition du Salon de la santé et du bien-être, un rendez-vous inédit placé sous le signe de la prévention et de l’innovation médicale.

Prévention et technologie médicale

Ce salon entend créer un cadre d’échanges entre décideurs politiques, professionnels de santé et partenaires institutionnels. L’objectif : promouvoir le dépistage précoce, renforcer la prévention et améliorer la qualité des soins, tout en réduisant les inégalités d’accès aux services de santé.

Durant une semaine, les acteurs de l’écosystème sanitaire aborderont les défis du secteur, avec une attention particulière aux opportunités offertes par les nouvelles technologies médicales, notamment la télé-médecine.

Des conférences-débats animées par des experts venus de divers horizons viendront nourrir la réflexion.

