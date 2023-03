Prise en charge précoce

Chaque année au Togo, des enfants naissent atteints d’une anomalie congénitale non héréditaire, appelée trisomie 21.

Durant la petite enfance, puis à l’âge adulte, ils auront besoin d’un suivi médical particulier et d’une prise en charge adaptée, pour prévenir certaines pathologies et leur offrir la meilleure qualité de vie possible.

L’association ‘Amis des enfants trisomiques’ accueille et accompagne au quotidien des personnes porteuses de trisomie 21, et cela tout au long de leur vie d’adulte.

Mais elle fait face à un accès très limité aux équipements de détection et à un personnel qualifié.

La personne porteuse de trisomie 21 a besoin d’une surveillance médicale personnalisée dès son plus jeune âge. En effet, tout petit, l’enfant peut souffrir d’une malformation cardiaque ou digestive, de leucémie ou encore d’une forme rare d’épilepsie.

La plupart des problèmes et troubles de santé peuvent heureusement aujourd’hui être dépistés, afin d’être pris en charge et traités précocement.

Le suivi médical par des professionnels de santé qualifiés est donc recommandé tout au long de la vie.

D’autant plus que les personnes porteuses de trisomie 21 présentent un risque accru de développer certaines pathologies par rapport à la population générale, comme par exemple des maladies infectieuses (otites chroniques), des maladies endocriniennes (hypothyroïdie, diabète), des maladies neurologiques, une apnée du sommeil ou encore un reflux gastro-œsophagien.