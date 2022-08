Prudence quand même

Les restrictions sanitaires ont été allégées grâce à une baisse des contaminations. Dernière mesure prise, la réouverture des discothèques.

Mais le Covid n’a pas disparu pour autant.

‘Nous sommes dans une phase de stabilisation, mais cela ne signifie pas que nous sommes sortis de la zone rouge. La preuve, nous faisons un peu plus de 500 PCR par jour et nous enregistrons un peu plus de 10 cas en moyenne y compris des personnes vaccinées’, a déclaré lundi le Pr Maléwé Kolou, responsable du laboratoire mobile de l’aéroport de Lomé, et membre de la Coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR).

Il est donc important de respecter les mesures barrières et de se faire vacciner avec une ou même deux doses de rappel.