Recherches approfondies sur le diabète

La Fundación Mujeres por África (FMxA) a signé l’année dernière un accord de coopération avec l’Université de Lomé (UL).

Cette Fondation Femmes pour l’Afrique est une organisation à but non lucratif créée il y a 10 ans par l’ancienne vice-présidente du gouvernement espagnol, María Teresa Fernández de la Vega. La présidente d'honneur n'est autre que la reine d'Espagne, Letizia.

Un programme de bourses d ́études et de formations de premier et de second cycle universitaire a été lancé. 26 chercheuses africaines ont été sélectionnées parmi lesquelles figure Cynthia Motto Aku Enam, Docteur en physiologie et en pharmacologie à l’UL.

Elle effectuera un séjour de 6 mois entièrement pris en charge par la Fondation, au sein du prestigieux centre de recherche espagnol Biocruces Bizkaia Health Institute (Nord de l'Espagne) afin d ́approfondir ses recherches sur le diabète et notamment la néphropathie et la neuropathie liées au diabète.

Le diabète est une des quatre premières causes de mortalité dans le monde et les néphropathies représentent à elles seules 40% des cas de décès.

‘Les applications de ces recherches permettront d ́améliorer la réponse thérapeutique et le quotidien des patients togolais mais pourraient également susciter des vocations au sein des étudiantes togolaises, qui seront les chercheuses de demain’, a indiqué lundi Claude-Emmanuel Ajavon, le consul honoraire du Togo en Espagne et l’un des artisans de l’accord.