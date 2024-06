250 femmes souffrent chaque année de fistules obstétricales.

Les fistules obstétricales représentent une complication grave de l'accouchement qui affecte des milliers de femmes chaque année, principalement dans les pays en développement.

Malgré leur impact dévastateur sur la santé et la dignité des femmes, ce problème reste largement méconnu et sous-traité.

Une fistule obstétricale est une ouverture anormale entre le vagin et la vessie (fistule vésico-vaginale) ou entre le vagin et le rectum (fistule recto-vaginale), résultant d'un accouchement prolongé et difficile sans accès à des soins obstétricaux adéquats.

Cette condition entraîne une fuite continue d'urine et/ou de matières fécales par le vagin, causant des problèmes physiques, psychologiques et sociaux considérables pour les femmes affectées.

La chirurgie reconstructive est la principale méthode de traitement des fistules obstétricales.

Lorsque réalisée par des chirurgiens qualifiés, le taux de réussite peut atteindre 90 %. Cependant, l'accès à ces services reste limité au Togo.

Des organisations internationales comme l’ONU, la Fistula Foundation et WiLDAF Togo travaillent pour sensibiliser, fournir des formations médicales et des soins chirurgicaux, et plaider pour des politiques de santé maternelle améliorées.

Ces efforts sont cruciaux pour réduire l'incidence des fistules obstétricales et améliorer la vie des femmes affectées.