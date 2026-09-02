Renforcement de la stratégie de prévention et de dépistage

Plus de 2,3 millions de personnes ont été sensibilisées à la prévention du sida en 2025, selon les chiffres présentés par les autorités sanitaires dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le virus.

Un effort qui a particulièrement ciblé les jeunes de 15 à 24 ans, les femmes en âge de procréer, ainsi que la population générale.

Le dépistage a également progressé de manière significative sur la période (près de 700.000 personnes), tout comme la distribution de préservatifs (20 millions), en nette hausse par rapport à l'année précédente, majoritairement destinée à la population générale, aux jeunes et aux populations clés.

Sur le volet de la prévention de la transmission mère-enfant, les résultats sont particulièrement encourageants.

La couverture thérapeutique chez les femmes enceintes vivant avec le VIH a nettement progressé entre 2024 et 2025, tandis que le taux de transmission du virus de la mère à l'enfant a, quant à lui, reculé sur la même période, un double signal positif pour la santé maternelle et infantile.

Ces avancées interviennent alors que le pays prépare son prochain Plan stratégique national 2027-2030, qui prévoit une modernisation des dispositifs de prévention.

Réseaux sociaux, plateformes numériques, auto-dépistage guidé et outils interactifs de conseil devraient ainsi occuper une place croissante dans la stratégie togolaise de lutte contre le sida.