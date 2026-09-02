Renforcement de la stratégie de prévention et de dépistage
Plus de 2,3 millions de personnes ont été sensibilisées à la prévention du sida en 2025, selon les chiffres présentés par les autorités sanitaires dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le virus.
Plus de 2,3 millions de personnes ont été sensibilisées à la prévention du sida en 2025, selon les chiffres présentés par les autorités sanitaires dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le virus.
Un effort qui a particulièrement ciblé les jeunes de 15 à 24 ans, les femmes en âge de procréer, ainsi que la population générale.
Le dépistage a également progressé de manière significative sur la période (près de 700.000 personnes), tout comme la distribution de préservatifs (20 millions), en nette hausse par rapport à l'année précédente, majoritairement destinée à la population générale, aux jeunes et aux populations clés.
Sur le volet de la prévention de la transmission mère-enfant, les résultats sont particulièrement encourageants.
La couverture thérapeutique chez les femmes enceintes vivant avec le VIH a nettement progressé entre 2024 et 2025, tandis que le taux de transmission du virus de la mère à l'enfant a, quant à lui, reculé sur la même période, un double signal positif pour la santé maternelle et infantile.
Ces avancées interviennent alors que le pays prépare son prochain Plan stratégique national 2027-2030, qui prévoit une modernisation des dispositifs de prévention.
Réseaux sociaux, plateformes numériques, auto-dépistage guidé et outils interactifs de conseil devraient ainsi occuper une place croissante dans la stratégie togolaise de lutte contre le sida.