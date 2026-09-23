Réponse sanitaire aux inondations

La réponse sanitaire se renforce dans les zones touchées par les récentes inondations. Le ministère de la Santé a reçu des kits médicaux d'urgence destinés à couvrir les besoins d'environ 10 000 personnes exposées aux risques de maladies infectieuses et hydriques.

Cet appui, fourni avec le soutien du Fonds pour les pandémies et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comprend des médicaments et des équipements médicaux de première nécessité, destinés à approvisionner les formations sanitaires des localités affectées et à garantir la continuité des soins.

Les inondations ont fragilisé l'accès aux services de santé et accru les risques liés notamment aux maladies diarrhéiques, aux infections cutanées et à d'autres pathologies hydriques et infectieuses.

Pour le Bureau régional de l'OMS, cet appui vise à renforcer les capacités opérationnelles des structures sanitaires confrontées à une hausse des besoins, tout en prévenant l'apparition d'éventuelles épidémies.