Saison des virus

Les autorités sanitaires ont appelé la population à se faire vacciner contre la méningite. La période de l’harmattan est propice à son développement.

Les méningites aiguës correspondent à une inflammation des méninges, enveloppes protectrices du cerveau et de la moelle épinière. Elles sont en général infectieuses dues le plus souvent à un virus, plus rarement à une bactérie, et parfois à un champignon ou à un parasite.

Devant toute suspicion de méningite, il est donc impératif de consulter rapidement un médecin.

Le Togo fait partie de la ceinture de méningite, bande de terre allant de l’Atlantique à la Mer Rouge et comprenant 26 pays. La population à risque est estimée à 430 millions d’habitants.