Se protéger contre l’hépatite B

La lutte contre le Coronavirus domine, mais d’autres virus restent préoccupants. C’est le cas de l’hépatite B, hautement transmissible.

Le virus est 50 à 100 fois plus infectieux que celui du sida.

La transmission s’effectue par le sang et les fluides corporels (principalement le sperme et les sécrétions vaginales). Ainsi, la plupart du temps la contagion se fait par le biais de rapports sexuels non protégés, mais il peut également arriver que la maladie se transmette par des seringues contaminées.

Le Dr Folly Agnovi, invite les jeunes à la prudence.

La fin de l’année est un moment festif et parfois d’excès.

Les régions des Savanes, des Plateaux et du Grand-Lomé sont les plus touchées, indique le médecin.

La prévalence de l’hépatite B tourne autour de 20%.

La vaccination est un élément essentiel de la prévention.