Signes d'espoir

Deux millions et demi de doses ont été administrées à ce jour.

Ce qui permet au Togo d’avoir une couverture vaccinale de 27% sur les populations cible (plus de 18 ans)

Plus d’un million de personnes ont achevé leur schéma vaccinal (deux doses) et 24.510 Togolais ont reçu une dose de rappel.

Bilan satisfaisant mais certainement pas suffisant pour mettre fin à la pandémie.

Les autorités sanitaires doivent gérer deux variants. Le Delta présent depuis un an, dont les vaccins ont démontré leur efficacité, et Omicron arrivé plus récemment.

Beaucoup plus contagieux, il est aussi moins sévère. Il peut se transmettre aux personnes ayant reçu deux ou trois doses.

Il s’agit en général d’un simple rhume ou d’une légère bronchite.

Les autorités sanitaires espèrent donc que ce scénario prendra l’avantage