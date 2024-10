Soins à domicile : une réponse pratique et proche des patients

Se déplacer régulièrement vers les hôpitaux pour recevoir des soins représente un véritable défi pour les personnes âgées et celles sous traitement chronique.

Entre le manque de mobilité, les longues distances et les files d'attente dans les établissements de santé, leur prise en charge devient de plus en plus compliquée.

Consciente de cette réalité, Prisca Bruce, une Togolaise formée en Belgique, a décidé d’agir en lançant Ahomecare, une solution novatrice spécialisée dans les soins à domicile.

Ahomecare offre une alternative pratique en apportant des soins directement au domicile des patients. Cette solution vise à améliorer le bien-être des malades en leur permettant de rester dans le confort et la sécurité de leur foyer, tout en recevant des soins de qualité.

Composée d’une équipe d’infirmiers et d’infirmières qualifiés, l'initiative se veut une réponse aux nombreux défis auxquels sont confrontés les patients ayant des difficultés de déplacement.

‘Nos personnels qualifiés sont disponibles dans tout Lomé et ses environs’, précise Prisca Bruce.

Dans un pays où les infrastructures sanitaires sont souvent saturées et où l'accès aux soins demeure difficile pour les personnes à mobilité réduite ou vivant dans des zones reculées, Ahomecare se présente donc comme une alternative.