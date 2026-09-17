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Soins de santé primaires : les choses avancent

Les responsables des services de laboratoire et de diagnostic issus de 16 pays africains veulent améliorer l'accès équitable aux soins de santé primaires en Afrique afin d'accélérer les progrès vers la Couverture sanitaire universelle (CSU). 

Vers davantage d'inclusion sanitaire © DR

Les responsables des services de laboratoire et de diagnostic issus de 16 pays africains veulent améliorer l'accès équitable aux soins de santé primaires en Afrique afin d'accélérer les progrès vers la Couverture sanitaire universelle (CSU). 

Une rencontre régionale consacrée à l'évaluation de la CSU s’est ouverte mercredi à Lomé.

« Le renforcement des soins de santé primaires est essentiel pour accélérer les progrès vers la Couverture sanitaire universelle », a indiqué le Dr Hamadou Nouhou, représentant de l'OMS au Togo.

Selon l’organisation, les progrès vers la CSU restent inégaux d'un pays à l'autre du continent. L'indice régional est néanmoins passé de 30 en 2000 à 51 en 2023, sur une échelle de 0 à 100.

Au Togo, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, multiplie les initiatives pour améliorer l'accès des populations à des services de santé de qualité. 

Le pays a notamment enregistré des avancées significatives dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, le paludisme, le sida et d'autres maladies infectieuses. 

Avec son dispositif national d'Assurance maladie universelle (AMU), l'accès aux soins de santé primaires s'est élargi à l'ensemble des couches sociales, dans l'objectif de réduire durablement les inégalités d'accès aux services essentiels.

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