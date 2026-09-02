Rubriques

Tendances:
Santé

Suspension temporaire des analyses de charges virales

L'Institut national d'hygiène (INH) a annoncé la suspension temporaire de plusieurs analyses de charges virales, en raison d'un « problème technique ». 

Reprise sous peu © republicoftogo.com

L'Institut national d'hygiène (INH) a annoncé la suspension temporaire de plusieurs analyses de charges virales, en raison d'un « problème technique ». 

Cette interruption concerne les examens portant sur le virus de l'hépatite B (VHB), de l'hépatite C (VHC), de l'immunodéficience humaine (VIH) ainsi que le papillomavirus humain (HPV).

Ces analyses jouent un rôle central dans la prise en charge des patients concernés : elles permettent de mesurer précisément la quantité de virus présente dans l'organisme, un indicateur essentiel pour évaluer l'efficacité des traitements et assurer le suivi régulier de certaines infections virales chroniques.

Face à cette situation, l'INH assure que ses équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le service « dans les plus brefs délais ». L'institut précise que la reprise effective des examens sera communiquée très prochainement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nutrition infantile : résultats encourageants

Nutrition infantile : résultats encourageants

L'UNICEF et le ministère de la Santé ont officialisé lundi les résultats d'une étude sur l'utilisation de suppléments nutritionnels à base de lipides en petites quantités (SQ-LNS) chez les enfants âgés de 6 à 18 mois au Togo.

Complémentarité entre savoirs traditionnels et science moderne

Complémentarité entre savoirs traditionnels et science moderne

C'est autour d'une question centrale - comment concilier savoirs ancestraux et rigueur scientifique - que s'est clôturée samedi à Lomé la première édition des Awards des Praticiens de la Médecine Traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest (APMTAO), organisée en partenariat avec l'Université de Lomé (UL) et le ministère de la Santé.

Ebola : mobilisation Togo-Ghana

Ebola : mobilisation Togo-Ghana

Le Ghana et le Togo mettent en place un groupe technique bilatéral de travail destiné à renforcer la surveillance sanitaire et la réponse aux urgences de santé publique à la frontière d'Aflao. La création de ce dispositif a été annoncée vendredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.