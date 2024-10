Un acteur clé de la santé communautaire

Faure Gnassingbé a reçu vendredi Jennifer Schechter, la directrice générale de l’ONG Santé Intégrée.

Elle œuvre principalement au Togo dans le domaine de la santé communautaire.

Fondée avec l’objectif d’améliorer l’accès aux soins pour les communautés rurales et marginalisées, Santé Intégrée a adopté une approche holistique qui combine des soins de santé primaires de qualité avec des initiatives de développement communautaire.

Sa mission est de rendre l’accès aux soins accessible et abordable pour tous, en ciblant particulièrement les zones rurales où les infrastructures médicales sont souvent limitées.

L’ONG met en place des programmes qui incluent des services de santé maternelle, néonatale, infantile, et des soins contre les maladies infectieuses et chroniques.

Grâce à son modèle de soins communautaires, Santé Intégrée a contribué de manière significative à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile dans les zones où elle intervient, à augmenter la couverture vaccinale et l’accès aux soins primaires pour des milliers de personnes dans les régions rurales et à renforcer l'autonomie des communautés locales en intégrant les agents de santé communautaires et en promouvant l’éducation à la santé.

L’ONG collabore étroitement avec le ministère de la Santé, des partenaires internationaux et d’autres ONG locales pour maximiser l’impact de ses initiatives.