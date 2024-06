Un défi majeur pour la santé des femmes

Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes au Togo. Cette maladie représente un défi majeur de santé publique en raison de son impact sur la population féminine et de la nécessité d'améliorer les stratégies de prévention et de traitement.

Selon les données du ministère de la Santé, le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux cas sont diagnostiquées, souvent à un stade avancé en raison du manque de dépistage régulier et de sensibilisation.

Le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus est l'infection persistante par le virus du papillome humain (HPV), particulièrement les souches HPV 16 et 18, responsables de la majorité des cas. D'autres facteurs de risque incluent :

Le dépistage régulier par frottis cervico-vaginal (Pap test) est crucial pour détecter les lésions précancéreuses et les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer. Cependant, l'accès au dépistage reste limité au Togo, en particulier dans les zones rurales.

La vaccination contre le HPV est également une stratégie clé de prévention. Le gouvernement togolais, en partenariat avec des organisations internationales, a lancé des campagnes de vaccination ciblant les jeunes filles avant leur entrée en activité sexuelle.

Le traitement du cancer du col de l'utérus dépend du stade de la maladie. Aux stades précoces, les options incluent la chirurgie et la radiothérapie. Aux stades avancés, la chimiothérapie peut être utilisée. Cependant, le Togo fait face à des défis significatifs en termes d'accès aux traitements, aux infrastructures médicales adéquates et au personnel de santé qualifié.

La sensibilisation et l'éducation jouent un rôle crucial dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Des campagnes de sensibilisation sont organisées pour informer les femmes sur l'importance du dépistage régulier et de la vaccination. Les efforts pour intégrer l'éducation sur le cancer du col de l'utérus dans les programmes scolaires et communautaires sont également en cours.

L'Institut National d'Hygiène lancera une grande campagne gratuite du 13 au 15 juin pour les femmes des 25 à 50 ans.