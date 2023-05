Un exemple de solidarité

L’hôpital de l’Ordre de Malte (Home) situé à Elavagnon (60 km d’Atakpamé) est un établissement confessionnel intégré au réseau de santé togolais sous la dénomination de CHP.

Tout en maintenant des normes hospitalières extrêmement strictes, il garde sa spécificité pavillonnaire, permettant aux accompagnants de rester proches des consultants et des patients hospitalisés.

La création d’un bureau des accompagnants avec sensibilisation au monde hospitalier renforce cette spécificité.

L’achèvement récent d’un internat doté de huit chambres de passage permet d’accueillir des personnels de santé en stage ou une récente mission de chirurgiens africains de diverses spécialités, venus opérer à Elavagnon.

Ce partenariat a été rendu possible suite à la création d’un réseau dans le milieu de santé togolais et régional.

Le dispositif de télé consultation ‘E.santé’ se met en place, avec des techniciens supérieurs pour l’analyse et l’interprétation des données aux pôles radiologie et ophtalmologie et en télé consultation directe de médecine pour la dermatologie.

Très axé autour du pôle mère-enfant, avec notamment une stratégie avancée au profit des femmes de la région Est-Mono, l’Home propose quatre grands services : médecine générale, chirurgie, gynécologie obstétrique, pédiatrie et deux spécialités : la kinésithérapie et l’ophtalmologie, sans oublier des services transversaux comme la pharmacie, le laboratoire et l’imagerie.

L’hôpital est particulièrement actif.

En 2022, 1.700 naissances ont été enregistrées, 57.000 actes de laboratoire, 800 interventions chirurgicales, 24.000 hospitalisations et 16.000 consultations assurés par une équipe de 139 personnes.

Ainsi, fidèle à son histoire, l’Ordre de Malte reste toujours au service des plus démunis.

L’Ordre de Malte – ordre religieux laïc de l’Église catholique – a comme objectif la prise en charge des pauvres et des malades, le développement de structures et de techniques médicales innovantes, le développement d’une importante pharmacopée.