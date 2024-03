Un projet ambitieux pour la couverture sanitaire universelle

Le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale, a lancé un ambitieux projet visant à renforcer l'accessibilité et la qualité des soins de santé pour sa population.

D'après le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa, ce projet comprend la construction de 200 nouvelles formations sanitaires et la réhabilitation de 300 autres. Avec un budget estimé à 8,4 milliards de Fcfa, cette initiative marque un tournant significatif dans la politique de santé du pays.

Les régions des Plateaux, Centrale et Kara ont été choisies comme points de départ pour ce projet, qui devrait s'étaler sur une période de six mois.

Cette initiative gouvernementale vise à densifier le réseau d'infrastructures sanitaires à travers le pays, dans le but de faciliter l'accès aux soins pour tous, notamment les populations les plus vulnérables. Par cette démarche, le gouvernement aspire à concrétiser son objectif de couverture sanitaire universelle.

Ce projet reflète une volonté claire de répondre aux besoins sanitaires de la population, en assurant une distribution plus équitable des services de santé.

Il souligne également l'importance d'une collaboration efficace entre les gouvernements nationaux et les organisations internationales telles que la Banque mondiale dans la réalisation des objectifs de développement durable.

La réhabilitation et la construction de ces établissements sanitaires sont des étapes cruciales vers l'amélioration de la qualité de vie et la promotion de la santé publique à une échelle plus large.